Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son kez yetki' sözü! Kurtulmuş: Makamların da, yetkinin de süresi var

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NTV'de soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASI

"Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir.

Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir.

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EYT AÇIKLAMASI

EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.

Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

İYİ Parti'nin 'destekleriz' görüşünü tebrik ederiz. Kurumsal olarak partiler samimiyet sınavından geçecek. Ümit ediyorum CHP ve HDP'de olumlu anlamda görüşünü açıklar. Eğer referanduma giderse bu millet evet oyu verir. İYİ Parti'nin tavrını olumlu buluyoruz, tebrik ettiğimizi tekrar ifade etmek isteriz.

CUMHURBAŞKANI'NIN 'SON KEZ YETKİ İSTİYORUM' SÖZÜ

'İkinci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre 3.dönem seçilemeyecek. Cumhurbaşkanımız her özel toplantılarda da bunu söyler. Kendisinin fani olduğunu söylüyor. Yetkinin bir süresi var onu kastediyor. Makamların da, yetkinin de süresi var. Tabii Cumhurbaşkanlığı'nın da süresi var. Samsun'daki söylediği sözün anlamı budur. Aslolan kalıcı işler bırakmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Vatandaşlarımızdan son kez yetki istiyorum, milletimiz tarafından verileceğine inanıyorum.

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(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde "2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" demişti.)

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İSTİSMARI

Kılıçdaroğlu'na şu tavsiyede bulunurum, Cumhurbaşkanımızın açıklamasını cümle cümle izlesin. Hassasiyetleri ifade etti, takipçisi olunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şey 85 milyonun hassasiyetini ortaya koymaktır. Buradan bir siyaset üretemezsiniz. Siyasi kamplaşma yapmak yanlıştır. Cümlelerin seçilerek kullanıldığını görür. Bunun neresini eleştiriyor.

6'LI MASANIN ADAYLIK STRATEJİSİ

Allah kolaylık versin, işleri zor, Sadece aday belirleyememek değil. Tezkereye İYİ Parti evet diyor, CHP hayır diyor. Bir istikametleri yok. Hangi istikamette gideceklerine dair bir fikirleri yok. Ortak bir paradigma etrafında toplanamadılar. Bir vesayet mekanizması kurmaya çalışıyorlar.

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(6'lı masanın teklifi) Trajikomik bir tekliftir bu. Koalisyonlar döneminden daha kötü bir dönemi teklif ediyorlar. Eski Türkiye'nin de eskisine gitmek istiyorlar. Teklif ettikleri olsa olsa yarı başkanlık sistemidir. Siyaset rekabet işidir. Bir eşgüdüm konsey düşüyorsanız bunu anayasa teklifine açıkça yazın. Millet bu kafa karışıklığına pirim vermez.

Kimi aday, kimleri aday gösterirlerse bizim için fark etmez. Birden fazla aday da gösteribilirler. Karşımızdaki adayın kimin olacağını söylemek bize düşmez. Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen açıklamış durumda. Daha farklı adaylarda gündeme gelebilir.

SURİYE'YE KARA HAREKATI OLACAK MI?

Nasıl Türkiye'nin içinde mücadele ediyorsak, terörün oradaki kaynaklarının da kurutulması gerekiyor. PKK/PYD'yi destekleyenler desteğini çeksin, bir hafta da ne PKK ne PYD kalır.

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Hangi zeminde bu mücadele verilmeliyse verilecektir.