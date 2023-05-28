Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan sonuçlar çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 351'i oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 134 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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