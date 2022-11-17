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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'masayı terk et' çağrısına Akşener'den yanıt

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#İyi Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğanın masayı terk et çağrısına Akşenerden yanıt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 17:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısına yanıt geldi. Akşener, "Dün neyi savunduysa bugün de aynı fikri kararlılıkla savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık; bundan sonra da olmayız" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği'nin (ESİAD) 'Ekonomik Vizyon Buluşmaları' toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi, tabi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabi düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" sözlerine ilişkin Akşener, şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde dolayısıyla her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli bir fotoğraf verdiler, görüşme yaptılar. Tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jet ile ailesini görmeye gitti. Böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış, 'Böyle bir çözüm bulabilirim' diye düşünmüş herhalde. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Biz bugüne kadar Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri. Teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı fikri kararlılıkla savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık; bundan sonra da olmayız" dedi.

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#İyi Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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