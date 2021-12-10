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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makas koleksiyonu bu sergide

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Makas#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminden itibaren şehir hastanelerinden havalimanlarına, otoyollardan enerji santrallerine kadar yüzlerce eserin açılışında kullandığı 800'ün üzerinde makas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Sergide geçtiğimiz Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullanılan makas da yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri, otoyollar, tüneller, barajlar gibi dev yatırımların ve projelerin açılışında kullanılan yüzlerce makas dev bir koleksiyon oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makas koleksiyonu bu sergide

Koleksiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği 'Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi. Türkiye'nin simge eserlerinin açılışında kullanılan 800'ün üzerinde makas, aynı zamanda tarihe de tanıklık ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makas koleksiyonu bu sergide

Yaklaşık 19 yıl önce oluşturulmaya başlanan koleksiyon yıllarca özenle korunarak saklandı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara’da yer alan Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi gibi önemli eserlerin açılış makasları da bu sergide yer alıyor. Sergilenmekte olan makaslara güncel programların makasları da dahil edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makas koleksiyonu bu sergide

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Makas#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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