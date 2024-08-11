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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

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#Havalimanı#Çukurova Havalimanı#Adana
Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 14:31

Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, ilk yolcu uçağının inişi gerçekleşti.

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Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü havalimanında seferler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun dün katıldığı törenle açılan havalimanına ilk inişi, 11.43'te Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan havalanan "TK2462" sefer sayılı uçağı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

THY'nin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin yaşatılması amacıyla "Gölbaşı" adını verdiği uçağın ardından, Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde filosuna kattığı "Cumhuriyet" isimli İzmir'den kalkan "PGT3010" sefer sayılı uçağı piste ulaştı. Uçaklar, geleneksel su püskürme seremonisiyle karşılandı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan ilk kalkan sefer ise buradan aldığı yolcularla İstanbul'a dönmek için havalanan THY'nin "Gölbaşı" uçağı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

BAKAN URALOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çukurova Havalimanı'na ilk uçağın indiğini duyurdu. Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı’na TK 2462 sefer sayılı İstanbul - Çukurova uçağımız ilk inişi yaptı. Bir’ler Bin, Bin’ler Milyon olsun inşallah." ifadelerine yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Erdoğanın katıldığı törenle açılmıştı... İlk yolcu uçağı indi

 

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#Havalimanı#Çukurova Havalimanı#Adana

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