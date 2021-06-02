Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programındaki saatte '09.05' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TRT ve TRT Haber ortak yayınında arkasında duran ve 09.05'i gösteren antika saat dikkat çekti. Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü'nü konut ve makam olarak kullanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor. Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki TRT ortak yayınında yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele ve ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetteki cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Sıkıntı diğer tarafta. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

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