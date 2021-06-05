Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılışa damga vuran diyalog! Kahkahalar yükseldi

Samsun'da Kızılırmak Deltası'ndaki açılışa bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan makasların çocuklara verilmesini isteyince Vali Zülküf Dağlı 'Burası tamamen doğal bir ortam, ülkemizin en nadide doğal ortamlarından bir tanesi. Bu açıdan makas yok' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsaf edin artık makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara verecektiniz. Siz onlara doğal makas veremiyor musunuz? Doğal makasınız da mı yok? Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım' dedi ve cebinden çıkardığı çakıyı kameralara gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ay-yıldız var, görüyorsun. Bu doğal. Ve maharetleri de çoktur' dedi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÜLDÜREN ESPRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için Muğla'ya bağlandıktan sonra 'Vali bey makaslar hazır mı?' sorusuna 'Makaslarımız hazır değil Cumhurbaşkanım, inşallah Millet Bahçemizin açılışını yaptığımızda kurdeleyi keseceğiz' yanıtını alınca 'Vallahi yandık ya' dedi.

Bu diyaloğun üzerine salondaki AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 'O kadar açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele' deyince gülümseten anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Binali Yıldırım'ın esprisi sonrası kahkaha attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu olmadı, nasıl makası kurdeleyi bulundurmaz. Binali bey diyor ki 'O kadar açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele' Çocuklarımıza makas ve kurdeleleri yarın teslim edeceksiniz' dedi.

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