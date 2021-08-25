Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni davetiyesini takdim etti.



Erdoğan ayrıca yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara