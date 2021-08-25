Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile emekliye ayrılan Orgeneral Dündar’ı kabul ettikabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni davetiyesini takdim etti.
Erdoğan ayrıca yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.