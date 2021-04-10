Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi kıyı kesimi, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy ve Geriş mahalleleri kıyısında bulunan alan, adalar ve çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili yapıldı ve ilanına karar verildi.

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' OLARAK TESCİL EDİLDİ

İstanbul'un Adalar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesi Marmara Adası Saraylar Mevki 3 numaralı ve Marmara Adası/Marmara Adası Mevki 13 numaralı ile Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mevki 62 numaralı Doğal Sit Alanının Koruma Statüleri de yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

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