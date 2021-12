Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesini anlattığı Sevda Sunguroğlu: Babamın vasiyetiydi çok duygulandık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu'nun hikayesini anlattı. Sunguroğlu, 2018 yılında akciğer kanseri tedavisi gören babasının hastalığına rağmen Arnavutköy'de Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı ve program sorumlusu olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için çalışmalarını sürdürdü. Seçim çalışmalarını bırakmaması vasiyetinde bulunan babası Öztürk Oktay'ın o yıl hayatını kaybetti. Sunguroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla o günleri tekrar yaşayarak çok mutlu olduğunu ifade etti.

"HASTAYKEN BİLE REİSİ SORUYORDU"

Sevda Sunguroğlu, "2014 yılında aktif olarak çalışmaya başladım. Birçok seçim geçirdim ama 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri aile olarak zor bir dönemdi. Reisimizin Cumhurbaşkanı olması ayrıca gurur verici bir şeydi. Tam seçim zamanıydı, Ramazanın ayının 3'ncü haftasıydı. Babama 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Biz babam bilmiyor sanıyorduk ama babamın en başından beri her şeyden haberi vardı. Bizi çağırdı 'ben her şeyden haberdarım, sadece hastanede yatmak istemiyorum, evde nasıl muamele yapmak istiyorsanız yapın' dedi. Biz evde küçük bir hastane kurduk, diyebilirim. Babamın her şeyiyle annem ilgilendi. Tabii biz anneme yardımcı olduk. Seçim dönemi olduğu için o dönem daha çok çalışıyordum. Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı ve program sorumlusuydum.

"Sorumlu olunca bütün gün başında durmak zorunda kalıyorsunuz. Sabah saat 09.00 akşam 18.00'de eve gelebiliyorum. O dönemlerde tabii çok yoğunuz. Programlar hazırlanıyor, milletvekili programları var, tabiri caizse nefes alacak durumda değiliz. Ben akşamları babama gelip çalışmaları anlatıyordum. Hastayken bile reisi soruyordu" dedi.

"BABAMIN VASİYETİYDİ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Babası ile yaşadığı anıyı Tanıtım Medya Başkanlığı'ndan bir arkadaşı ile paylaşarak İl Başkanlığına iletmiş olduğunu söyleyen Sunguroğlu, "Babam Reis aşığıydı. Onu bir kardeşi, ağabeyi, babası gibi görürdü. Babamın durumu daha kötü olunca partiye gitmeme kararı aldım. Sabah babamın yanına indiğimde, 'Hayırdır, sen neden partiye gitmedin?' dedi. 'Bugün rahatsızım baba gitmek istemedim' dedim. O bana, 'Sen mi hastasın ben mi hastayım?' dedi. 'Ben hastayım baba' dedim. Kendisi ise, 'Her şeyin farkındayım kızım ama önce vatan' dedi. Beni dua ederek teşkilata gönderdi. O gecenin sabahında biz babamı kaybettik. Babam ölmeden önce anneme, 'Sevda 40 gün yasımı tutmasın 3 gün sonra partiye gitmeye devam etsin, seçim yaklaşıyor benim vasiyetim budur' demiş. Reisimizin bunu söylemesi çok güzeldi. Babamdan bahsetmesi bizi çok duygulandırdı. Anlatacak cümle bulamıyorum" diye konuştu.