Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesini anlattığı Sevda Sunguroğlu: Babamın vasiyetiydi çok duygulandık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
81 ilde operasyon Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi81 ilde operasyon! Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi#Operasyon
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bidendan beklenen itiraf geldi Sözleri deprem etkisi yarattıBiden'dan beklenen itiraf geldi! Sözleri deprem etkisi yarattı#Biden
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu 2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu! '2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapat'#Denizli
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
Balotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüzBalotelli, G.Saray ve çılgın rakam: Paraları varsa görüşürüz#Balotelli
O tepkinin bedeli ağır oldu Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haberO tepkinin bedeli ağır oldu! Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haber#Semiha Yankı
Korkutan uyarı... Gizli salgın Kovidden daha büyük olacakKorkutan uyarı... 'Gizli salgın' Kovid'den daha büyük olacak! #Çiftlik Hayvanı
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesini anlattığı Sevda Sunguroğlu: Babamın vasiyetiydi çok duygulandık

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sevda Sunguroğlu#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğanın hikayesini anlattığı Sevda Sunguroğlu: Babamın vasiyetiydi çok duygulandık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı toplantıda, babasının kanser hastalığına rağmen 2018 yılında seçim çalışmalarını sürdüren Sevda Sunguroğlu'nun hikayesini anlattı. Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin duygularını anlatan Sunguroğlu, "Dün Reisimizin bunu söylemesi çok güzeldi. Babamdan bahsetmesi bizi çok duygulandırdı. Anlatacak cümle bulamıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu'nun hikayesini anlattı. Sunguroğlu, 2018 yılında akciğer kanseri tedavisi gören babasının hastalığına rağmen Arnavutköy'de Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı ve program sorumlusu olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için çalışmalarını sürdürdü. Seçim çalışmalarını bırakmaması vasiyetinde bulunan babası Öztürk Oktay'ın o yıl hayatını kaybetti. Sunguroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla o günleri tekrar yaşayarak çok mutlu olduğunu ifade etti. 

"HASTAYKEN BİLE REİSİ SORUYORDU"

Sevda Sunguroğlu, "2014 yılında aktif olarak çalışmaya başladım. Birçok seçim geçirdim ama 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri aile olarak zor bir dönemdi. Reisimizin Cumhurbaşkanı olması ayrıca gurur verici bir şeydi. Tam seçim zamanıydı, Ramazanın ayının 3'ncü haftasıydı. Babama 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Biz babam bilmiyor sanıyorduk ama babamın en başından beri her şeyden haberi vardı. Bizi çağırdı 'ben her şeyden haberdarım, sadece hastanede yatmak istemiyorum, evde nasıl muamele yapmak istiyorsanız yapın' dedi. Biz evde küçük bir hastane kurduk, diyebilirim. Babamın her şeyiyle annem ilgilendi. Tabii biz anneme yardımcı olduk. Seçim dönemi olduğu için o dönem daha çok çalışıyordum. Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı ve program sorumlusuydum.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğanı duygulandıran fedakarlık...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran fedakarlık...Haberi görüntüle

"Sorumlu olunca bütün gün başında durmak zorunda kalıyorsunuz. Sabah saat 09.00 akşam 18.00'de eve gelebiliyorum. O dönemlerde tabii çok yoğunuz. Programlar hazırlanıyor, milletvekili programları var, tabiri caizse nefes alacak durumda değiliz. Ben akşamları babama gelip çalışmaları anlatıyordum. Hastayken bile reisi soruyordu" dedi. 

Haberin Devamı

"BABAMIN VASİYETİYDİ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Babası ile yaşadığı anıyı Tanıtım Medya Başkanlığı'ndan bir arkadaşı ile paylaşarak İl Başkanlığına iletmiş olduğunu söyleyen Sunguroğlu, "Babam Reis aşığıydı. Onu bir kardeşi, ağabeyi, babası gibi görürdü. Babamın durumu daha kötü olunca partiye gitmeme kararı aldım. Sabah babamın yanına indiğimde, 'Hayırdır, sen neden partiye gitmedin?' dedi. 'Bugün rahatsızım baba gitmek istemedim' dedim. O bana, 'Sen mi hastasın ben mi hastayım?' dedi. 'Ben hastayım baba' dedim. Kendisi ise, 'Her şeyin farkındayım kızım ama önce vatan' dedi. Beni dua ederek teşkilata gönderdi. O gecenin sabahında biz babamı kaybettik. Babam ölmeden önce anneme, 'Sevda 40 gün yasımı tutmasın 3 gün sonra partiye gitmeye devam etsin, seçim yaklaşıyor benim vasiyetim budur' demiş. Reisimizin bunu söylemesi çok güzeldi. Babamdan bahsetmesi bizi çok duygulandırdı. Anlatacak cümle bulamıyorum" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Uzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yokUzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yokHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sevda Sunguroğlu#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar