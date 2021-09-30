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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti

#İstanbul#Hastane#Cenaze
Cumhurbaşkanı Erdoğanın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Erdoğan, hastanede tedavi gören 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans üzerinden kısa sohbet etmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunçel son yolculuğuna uğurlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Temmuz ayında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Törende, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Erdoğan, Tunçel'e oyuncak araba hediye etmiş çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti. Yaklaşık 3,5 yılda 19 kez ameliyat olan Abdulkadir Tuncel dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunçel için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunçel'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tunçel'in tabutu cenaze aracına konuldu. 5 yaşında hayatını kaybeden Abdulkadir Tunçel'in cenazesi Kayaşehir'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti



"5 YAŞINDA 19 AMELİYAT GEÇİRDİ"

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Baba Ömer Tunçel, "Yaklaşık 3 buçuk senedir beyin tümörü ile mücadele ediyoruz. 27 aylıktı kendisi hiçbir şeyi yoktu bir anda nöbet geçirdi. Onun neticesinde çocuk nöroloji bölümünde muayene oldu. Acil beyin emarı istendi. Beyin emarı neticesinde 5 buçuk santim tümör olduğu söylendi. Ameliyat oldu tümörü alındı. 10 tane ameliyat geçirdi. Daha sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. 19 ameliyat geçirdi. 5 ameliyat olması gerekirken 19 ameliyat oldu" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oğlunun ayrı bir sevgisi olduğunu ifade eden Tunçel, "Cumhurbaşkanımızı kendisi çok severdi. Afişlerde, billboardlarda Cumhurbaşkanımızın resmini görür hemen rabia işaretini yapardı. Kendisini çok seviyordu. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılışında temiz niyetiyle buluştular. Video konferans yöntemiyle görüştürler. Kendisine oyuncak araba hediye ettiler. Çok sevindi morali güzeldi. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.

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#İstanbul#Hastane#Cenaze