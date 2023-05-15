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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı şehirler netleşti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rekor Oy#14 Mayıs Seçim Sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğanın en çok oy aldığı şehirler netleşti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 01:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy aldığı şehirler belli oldu.

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64 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yeni Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımları büyük oranda sonuçlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rekor oy aldığı iller de kesinleşti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80'nin üzerinde sandık sayımı yapılan illerde aldığı 'rekor' oy oranları:

Bayburt: %78.86

Gümüşhane: %74.42

Rize: %72.81

Yozgat: %72.66

Çankırı: %72.14

Kahramanmaraş: %71.88

Aksaray: %71.53

Erzurum: %68.59

Malatya: %69.41

Sivas: %69.40

 

Konya: %68.94

Düzce: %68.6

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rekor Oy#14 Mayıs Seçim Sonuçları

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