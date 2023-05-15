Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı şehirler netleşti

Haberin Devamı

64 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yeni Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımları büyük oranda sonuçlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rekor oy aldığı iller de kesinleşti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80'nin üzerinde sandık sayımı yapılan illerde aldığı 'rekor' oy oranları:

Bayburt: %78.86

Gümüşhane: %74.42

Rize: %72.81

Yozgat: %72.66

Çankırı: %72.14

Kahramanmaraş: %71.88

Aksaray: %71.53

Erzurum: %68.59

Malatya: %69.41

Sivas: %69.40

Konya: %68.94

Düzce: %68.6

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI