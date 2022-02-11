Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat elde patladıNBA'de tarihe geçen takas gecesi! 44 milyon dolarlık kontrat elde patladı#Nba
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanBizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan#Kemal Kılıçdaroğlu
Elektrikte acil zirveElektrikte acil zirve#Elektrik
On binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendiOn binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendi!#Fukuşima Nükleer Santrali
Erzurumda Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezinde ilk kez bir duruşma görüntülendiErzurum'da Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi#Erzurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında ABD etkisiAltın fiyatlarında ABD etkisi#Altın
Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik varCumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var#İYİ Parti
F.Bahçede yönetimi bekleyen ağır fatura Elveda demek kolay değilF.Bahçe'de yönetimi bekleyen ağır fatura! 'Elveda' demek kolay değil#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dostça ayrıldılarDostça ayrıldılar#Zeynep Selvili
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Selimiye Camii#Proje
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii’nin çevresinde bulunan meydanda gerçekleştirilen düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. Selimiye’nin gölgesindeki meydan, Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’nde sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, caminin görüntüsünü bozan alanlar kaldırıldı. Cami silüetinin daha görünür hale getirildiği çalışmalarda, peyzaj çalışmaları da hız kazandı. 25 Bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı meydanda, önümüzdeki haftalarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

TARİHİ KALINTILAR ARKEOPARK OLARAK SERGİLENECEK

Meydanda gerçekleştirilen temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergilenecek. Projenin ilk etabının Nisan ayında ikinci etabının da Mayıs ayında tamamlanıp Ramazan Bayramı’nda Edirnelilerin hizmetine açılacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

"DAHA ÖNCE ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI, ŞİMDİ HARİKA GÖRÜNÜYOR"

Edirneli vatandaşlardan Engin Şit, "Daha önce burası çok kötü durumdaydı. Yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne’ye ve Selimiye Camii’nin mimarisi Mimar Sinan’a yakışır bir hale getiriliyor. Harika görünüyor. Bittiğinde daha da güzel olacak" dedi.

Gözden Kaçmasın

Selimiye Camiinin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulunduSelimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulunduHaberi görüntüle

"GELEN TURİST SAYISI ARTACAK"

Edirneli tava ciğer işletmecilerinden Bahri Dinar da, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında çok muhteşem bir eserle karşılaşacağız. Dünyanın ve Türkiye’nin her tarafından çok daha fazla turist Edirne’ye gelmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Selimiye Camii#Proje

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı