Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’nde sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, caminin görüntüsünü bozan alanlar kaldırıldı. Cami silüetinin daha görünür hale getirildiği çalışmalarda, peyzaj çalışmaları da hız kazandı. 25 Bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı meydanda, önümüzdeki haftalarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

TARİHİ KALINTILAR ARKEOPARK OLARAK SERGİLENECEK

Meydanda gerçekleştirilen temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergilenecek. Projenin ilk etabının Nisan ayında ikinci etabının da Mayıs ayında tamamlanıp Ramazan Bayramı’nda Edirnelilerin hizmetine açılacağı öğrenildi.

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"DAHA ÖNCE ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI, ŞİMDİ HARİKA GÖRÜNÜYOR"

Edirneli vatandaşlardan Engin Şit, "Daha önce burası çok kötü durumdaydı. Yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne’ye ve Selimiye Camii’nin mimarisi Mimar Sinan’a yakışır bir hale getiriliyor. Harika görünüyor. Bittiğinde daha da güzel olacak" dedi.

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"GELEN TURİST SAYISI ARTACAK"

Edirneli tava ciğer işletmecilerinden Bahri Dinar da, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında çok muhteşem bir eserle karşılaşacağız. Dünyanın ve Türkiye’nin her tarafından çok daha fazla turist Edirne’ye gelmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.