Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum günü Twitter'da gündem oldu. Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.



Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.





Emine Erdoğan eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü bu fotoğrafla kutlayıp "İyi ki doğdun..." notunu düştü.

SİYASİLERDEN PAYLAŞIMLAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milletlerin kaderini, tarihe altın harflerle düşen liderler vardır... Türkiye’yi, yerli ve Milli kalkınma hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara... #İyikiDoğdunMilletinAdamı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ömrüne bereket #İyikiDoğdunMilletinAdamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.

Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/XxDWkUff9L — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2021

AK Parti resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü videosu paylaşıldı. Paylaşımda, "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. " notu düşüldü.