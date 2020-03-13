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DHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı sırasında termal kameralı önlem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğana cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem
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