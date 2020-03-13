Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü.

Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.