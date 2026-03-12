Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu kare üzerinde oynamıştı: CHP ilçe başkanı ifade verdi

×
Mart 12, 2026 16:20

Antalya'nın Serik ilçesinde Atatürk'ün kente gelişi dolayısıyla yapılan törene ilişkin sanal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının bulunduğu posterin üzerinde oynama yaparak kapattığı iddia edilen CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat, savcılıkta ifade verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla 9 Mart'ta ilçede resmi tören düzenlendi. Kent protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat ve beraberindekiler ise resmi törenin ardından alternatif çelenk töreni yaptı. İlçe Başkanı Turhat, bu anlara ilişkin fotoğrafları sanal medyadaki hesabından paylaştı. Turhat'ın paylaştığı fotoğraflardan birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu posterin üzerinde oynama yapılarak kapatıldığı iddia edildi. AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.

'SİYASİ POLEMİK ÜRETME HAKLARI YOK'

Olayla ilgili AK Parti İlçe Başkanlığı'nın şikayetçi olması üzerine savcılıkta ifade veren İbrahim Turhat, daha sonra bırakıldı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İbrahim Turhat, "9 Mart Ulu Önderimizin ilçemize gelişinin yıl dönümüdür. Serik için onur günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusunun ilçemize gelişini anmak hiçbir siyasi partinin değil, bu ülkeyi seven herkesin ortak görevidir. Atamızın ilçemize geliş yıl dönümünde kaymakamlığın davet ettiği çelenk sunuma törenine ve etkinliklere katılamayanların siyasi polemik üretme hakları yoktur. 9 Mart'ta çelengimizi sunduktan sonra partililerimizle toplu fotoğraf çektirdik. Sosyal medya hesabımda paylaşım yapılırken bu fotoğraf silinerek paylaşılmıştır. Sayfamda fotoğraf paylaşırken AKP genel başkanının fotoğrafının olmaması normaldir. Ayrıca bu fotoğraf kendi şahsi sosyal medya hesabımda paylaşılmıştır" ifadelerine yer verdi. 

