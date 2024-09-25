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Erdoğan'ın BM'de hitabına ilişkin "Konuşma esnasında salon boştu" iddiası yalanlandı

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#Cumhurbaşkanlığı#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Erdoğanın BMde hitabına ilişkin Konuşma esnasında salon boştu iddiası yalanlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 15:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki hitabıyla ilgili ortaya atılan "Konuşma esnasında salon boştu" iddiasının doğru olmadığın bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kuruluna hitabıyla ilgili FETÖ'nün sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan ve diğer bazı hesaplar tarafından da paylaşılan, 'Konuşma esnasında salon boştu' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasına ilişkin görüntülere yer verilerek, görüntüler incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğunun açıkça görüldüğü kaydedildi.

Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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#Cumhurbaşkanlığı#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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