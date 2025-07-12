Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayrak' çağrısına Diyarbakır ve Şırnak'ta kulak verildi

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AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Şırnak'ın merkezinde cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın talimatı ile Gençlik Kolları Başkanı Arif Tatar ve yönetimi merkez Ömer Kabak Meydanı Türk bayrakları ile donatılırken, Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve yönetimi ise evlere Türk bayrakları dağıttı.

İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, “Cumhurbaşkanımızın bugün gerçekleştirmiş olduğu o tarihi konuşma Cumhuriyetimizin güçlenmesi adına, demokrasimizin ilerlenmesi adına hepimize çok büyük bir umut vermiştir. Biz de o güzel liderimizin yani sadece Türkiye'nin değil bütün dünyadaki mazlumların umut bekleyen herkesin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sürece destek vermek adına bütün şehrimizi ay yıldızlı bayraklarımızla donatıyoruz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olan al bayrak, hepimizin aslında çocuklarımıza bırakacağı en büyük mirastır. Biz böyle düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyetin ve demokrasinin güçlenmesi beraberinde güçlü Türkiye'yi meydana getirecektir. Biz de liderimizin çağrısıyla Şehrimizin dört bir tarafını Ay Yıldızlı bayraklarımızdan donatıyoruz ve en önemlisi de Şırnak'ta halkımızın bu sürece vermiş olduğu desteği de çok alenen görmüş oluyoruz” dedi.

DİYARBAKIR

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi surların üzerine Türk bayrakları asıldı.

Esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıp il binasına da asan İler, “Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı’ çağrısına kulak vererek, Diyarbakır’ımızın surlarına şanlı al bayrağımızı gururla astık. Diyarbakır’ımızın kadim surlarına dalgalandırdığımız bu bayrak; birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye’ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım” dedi.