Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti MKYK toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.10'da başladı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI MASADA

Toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunum yapacağı, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' gündemi, yeni anayasa çalışmaları ile TBMM çalışmalarının ele alınacağını belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.