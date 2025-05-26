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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti MKYK toplandı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti MKYK Toplantısı#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti Genel Merkezi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında AK Parti MKYK toplandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 16:31

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında  AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.

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 AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.10'da başladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında AK Parti MKYK toplandı

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI MASADA

Toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunum yapacağı, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' gündemi, yeni anayasa çalışmaları ile TBMM çalışmalarının ele alınacağını belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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#AK Parti MKYK Toplantısı#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti Genel Merkezi

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