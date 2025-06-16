Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi: Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

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Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"SALDIRILAR TÜM BÖLGEYİ RİSKE ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

"BİR AN ÖNCE MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMELİ"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın İran görüşmesiyle ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.