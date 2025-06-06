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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı 2 kurbanlık koç kesildi

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#Kurban Bayramı#Kurban Bağışı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğanın bağışladığı 2 kurbanlık koç kesildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı nedeniyle bağışladığı 2 kurbanlık koç, Konya'da dualar eşliğinde kesildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı nedeniyle, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlıklar, Konya'da bir et entegre tesisinde dualar eşliğinde kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın bağışladığı 2 kurbanlık koç kesildi

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİYORUZ”

Vakfın Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, ''Vatandaşlarımızın vekaletini verdiği, bağışlanan kurbanları 6 ildeki kesim noktalarında kesiyoruz. Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor. Kurban etleri, kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 ve 10 kiloluk paketlerde önce depremzedeler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye konuştu.

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#Kurban Bayramı#Kurban Bağışı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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