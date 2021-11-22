Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Kanıyla Beni Ragıp vurdu yazmıştı Ağlatan karar...Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Ağlatan karar...#İstanbul
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zengini oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zengini oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şimdiye kadarki en güçlü kanıt Bu şehirlerde yaşayanlar koronavirüsü ağır geçiriyor...Şimdiye kadarki en güçlü kanıt! Bu şehirlerde yaşayanlar koronavirüsü ağır geçiriyor...#Koronavirüs
Kötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözlerKötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözler#Koronavirüs
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
İki feci ölüm Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldıİki feci ölüm! Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldı#Kaza
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Hüseyin Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatından dava açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davaları geri çektiği iddialarını yalanladı. Aydın, bu iddialarla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Aydın, yaptığı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından feragat ettiğine dair haberlerin çıktığını, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun da sosyal medya hesabından davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştığını anımsattı.

Söz konusu paylaşımlarda, "Erdoğan tarafından 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle açılan davaların geri çekilmesi yönünde mesaj verilmeye çalışıldığına" değinen Aydın, "esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaların geri çekildiğinin" iddia edildiğini hatırlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 29 Temmuz 2016'da yapılan konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum." ifadelerinin kullanıldığını aktardı.

Gözden Kaçmasın

Akar: Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyorAkar: Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyorHaberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik ve beraberliği tahkim etme adına, daha önce açtığı davalarından feragat ettiğini anımsatan Aydın, söz konusu olaydan yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesinin, açık bir çarpıtma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Haberin Devamı

Avukat Hüseyin Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37'si Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8'inde, davanın esasına girilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir. Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların 3'ü Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir."

Gözden Kaçmasın

Aşı karşıtlarının tezleri çöktü... FDA takviye dozdaki yan etkileri açıkladıAşı karşıtlarının tezleri çöktü... FDA takviye dozdaki yan etkileri açıkladıHaberi Görüntüle

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır" ifadesine yer veren Aydın, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının, Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'lehime' dediği sonuçların bir kısmı, münhasıran 'Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine' dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek, Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Hüseyin Aydın

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale