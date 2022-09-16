Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altı günlük zirve trafiği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne özel konuk olarak katılmak için Semerkant’a gitti. Dün ilk temaslarına başlayan Erdoğan, Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü nezdinde Diyalog Ortağı statüsünü elde ettiği 2012’den bu yana, cumhurbaşkanı düzeyinde katılımın ilk kez gerçekleştiği zirve kapsamında heyet başkanlarıyla ağaç dikme törenine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Ebedi Şehir Kompleksi’ni de ziyaret eden Erdoğan, daha sonra burada verilen gayriresmi akşam yemeğine katıldı.





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Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği zirvede bugün liderlere hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olmak üzere katılımcı ülkelerin liderleriyle başbaşa görüşmeler yapacak. Zirveye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de aralarında olduğu devlet başkanları katılıyor.

PUTİN’LE KRİTİK BULUŞMA



Erdoğan’ın zirve kapsamında en önemli teması ise Rus lider Vladimir Putin’le olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde ana gündem maddesini Ukrayna-Rusya savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar, Suriye meselesi ve tahıl koridorunun işleyişi oluşturacak. Putin’in “Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor” açıklamasının ardından Erdoğan, Rus ürünlerinin de yine Türkiye koordinasyonunda gemilerle aynı koridordan gönderilmesini isteyecek. Arabuluculuk girişimleri kapsamında Ukrayna’da süren savaşın sonlandırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye’nin elinden gelen çabayı sürdüreceğini de Rus mevkidaşına iletecek.

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ABD’YE GEÇECEK

Erdoğan, bugün tamamlanacak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından New York’ta düzenlenecek BM 77’nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere, ABD’ye hareket edecek. ‘İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası’ temasıyla gerçekleştirilecek 77’nci Genel Kurul’un ilk günü olan 20 Eylül’de liderlere seslenecek olan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek. Türkevi’nde ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine de katılacak. Pazartesi günü Türkevi’nde Amerikan Yahudi toplumu çatı kuruluşları temsilcilerini kabul edecek olan Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve Birleşik Krallık Başbakanı Elizabeth Truss’ı kabul edecek. ABD temaslarının son günü olan 21 Eylül’de ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları onuruna Amerika Doğa Tarihi Müzesi’nde vereceği resepsiyona katılacak, önde gelen ABD’li işinsanlarıyla da bir araya gelecek.

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MASADAKİ BAŞLIKLAR

ABD temaslarında masadaki en önemli başlıklar ise F-16 meselesi, Washington’ın Suriye’de terör örgütlerine verdiği destek, SDG ile yapılan ortak tatbikat ve Yunanistan’ın Ege’deki tacizleri olacak. Erdoğan görüşmelerde F-16 meselesinde Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasını, Suriye’de terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılmasını ve yatırımların arttırılmasını isteyecek.