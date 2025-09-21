Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD çantasında beş kritik dosya

Haberin Devamı

ÖNCELİKLİ GÜNDEM FİLİSTİN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, New York’ta 22 Eylül’de Filistin Konferansı, 23 Eylül’de BM kürsüsünde özel konuşma, 24 Eylül’de ise BM İklim Zirvesi kapsamında konuşma yapacak. Gazze katliamlarını Trump’la görüşmesinde de masaya getirmesi beklenen Erdoğan’ın, BM kürsüsündeki konuşmasının da uluslararası kamuoyuna Filistin için güçlü bir çağrı niteliği taşıması hedefleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, BM kürsüsünden sadece Filistin değil, diğer bölgesel krizler ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye’nin rolü ve çabalarına da değinecek. Türkiye’nin her iki tarafla diyalog kurarak çatışmanın sona erdirilmesine katkı sağlama kararlılığını işaret edecek olan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın ancak diplomasi ve uluslararası işbirliği ile mümkün olacağını BM kürsüsünde bir kez daha ifade edecek.

KKTC’NİN HAK VE MENFAATLERİ

BM Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini de güçlü şekilde dile getirecek olan Cumhurbaşkanı, KKTC’nin iki devletli çözüm yaklaşımını ve Türkiye’nin KKTC’nin haklarını ve güvenliğini koruma kararlılığını yineleyecek.

SURİYE’DE İSTİKRAR ÇAĞRISI

Erdoğan’ın konuşmasında Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm süreci de gündeme gelecek. Türkiye’nin, Suriye’nin parçalanmasına karşı olduğu vurgulanacak. Erdoğan, Suriye’de kalıcı barışın ancak ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla mümkün olacağını ifade edecek.

BM’DE REFORM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda uluslararası sistemin adil ve kapsayıcı yapıya kavuşması gerekliliğini de hatırlatacak. Özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının günümüz dünyasının gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, reform ihtiyacını bir kez daha dile getirecek olan Erdoğan, “Dünya Beşten Büyüktür” mesajıyla sadece beş ülkenin değil, tüm ülkelerin söz sahibi olduğu bir küresel yönetim anlayışının önemine dikkat çekecek.

GÖRÜŞME 25 EYLÜL’DE BEYAZ SARAY’DA

- Erdoğan 25 Eylül’de Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım. Çok sayıda Boeing uçak, kritik bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmeleri dahil birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız” ifadelerini kullandı. Bu görüşme, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Erdoğan ile ikinci yüz yüze teması olacak. Ankara, bu görüşmenin sadece savunma sanayi değil, ticaret, enerji ve ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğuracağını değerlendiriyor.