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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68’inci doğum günü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğum Günü#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğanın 68’inci doğum günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden on binlerce kişi kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan'ın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı.

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26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyi ki doğdun" paylaşımları yapıldı.

Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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ALİYEV'DEN DE KUTLAMA MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, “Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin "tek millet iki devlet" ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, “Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır” dedi.

Azerbaycan’ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen işbirlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Aliyev, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

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