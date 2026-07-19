Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz makalesi 44 ülkede yayımlandı

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin makalesi İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan, Senegal, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Türkmenistan, Irak, Macaristan, Yunanistan, İsveç, Kenya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Sırbistan, Çad Cumhuriyeti, Kamerun, Fas, Hırvatistan, Romanya, Rusya, Almanya, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Libya, Fransa, Polonya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Endonezya, Avusturya, Filistin, Pakistan ve Kuveyt olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı. Uluslararası basın ve kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği makale Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Korece, Hasuaca (Nijerya), Kırgızca, Azerice, Rusça, Türkmence, Macarca, Yunanca, İsveççe, Svahilice (Kenya), Bulgarca, Çince, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Özbekçe, Kazakça ve Lehçe olmak üzere 24 dilde yayınlandı. Makale, dünyanın önde gelen gazetelerinin yanında dergiler, haber portalları, haber kanalları ile medya kuruluşlarının sanal medya hesapları tarafından kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde, 10 yıl önce gerçekleşen hain darbe teşebbüsünü Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak niteledi ve 15 Temmuz gecesi ile sonrasında Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu belirtti. Halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçerek nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığını kaydetti.