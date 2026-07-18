Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz makalesi 44 ülkede 24 dilde yayımlandı

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin makalesi; İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan, Senegal, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Türkmenistan, Irak, Macaristan, Yunanistan, İsveç, Kenya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Sırbistan, Çad Cumhuriyeti, Kamerun, Fas, Hırvatistan, Romanya, Rusya, Almanya, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Libya, Fransa, Polonya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Endonezya, Avusturya, Filistin, Pakistan ve Kuveyt olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı. Uluslararası basın ve kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği makale Türkçenin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Korece, Hasuaca (Nijerya), Kırgızca, Azerice, Rusça, Türkmence, Macarca, Yunanca, İsveççe, Svahilice (Kenya), Bulgarca, Çince, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Özbekçe, Kazakça ve Lehçe olmak üzere 24 dilde yayımlandı. Makale, dünyanın önde gelen gazetelerinin yanında dergiler, haber portalları, haber kanalları ile medya kuruluşlarının sanal medya hesapları tarafından kullanıldı.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YOK ETME OPERASYONLARINDA KRİTİK BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde, 10 yıl önce gerçekleşen hain darbe teşebbüsünü Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak niteledi ve 15 Temmuz gecesi ile sonrasında Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu belirtti. Makalede halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçerek nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığını kaydetti. Milletin cesur duruşundan alınan ilhamla hain kalkışmanın olumsuz etkilerini bertaraf etmek için hızla harekete geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik. Akabinde mücadele verdiğimiz diğer terör örgütlerini yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz operasyonlarda kritik başarılar elde ettik. En nihayetinde kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYA ÇAPINDA TAKDİR GÖREN MARKA ÜRÜNLERİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Türkiye’nin ekonomik refah ve kalkınmasını da hedef alan bu darbe girişimine karşı pek çok sektörde daha müreffeh bir gelecek için güçlü adımlar atıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 10 yılda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesiyle savunma, havacılık ve uzay sanayisinde güçlü bir atılım yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Elektrikli ve akıllı ulaşım sistemleri geliştirdik, sağlık ve tarım alanında güçlü yatırımlarla milletimizin fedakarlığına layık olmaya çalıştık. Bu süreçte dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi de geliştirdik. Bunlar arasında elektrikli otomobilimiz Togg, milli muharip uçağımız KAAN, milli korvetlerimiz ve insansız hava araçlarımız ilk akla gelenlerdir" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN SÖZÜNE İTİBAR EDİLMESİNİN ARKASINDA AZİZ MİLLETİMİZİN İRADESİ VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zulüm ya da adaletsizliğin hüküm sürdürdüğü yerlerde uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduklarını vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır" ifadelerini kullandı.

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"FETÖ'YE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Uluslararası iş birliğinin şart olduğu terörle mücadele konusunun dış politika gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği üzere FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son 2 yılda hızlandı. Bununla birlikte bazı ülkelerin halihazırda bu örgüte örtülü de olsa destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız. Emellerine ulaşmak için her yolu mübah gören, her türlü kılığa bürünen, demokrasi, özgürlük, insan hakları dahil her türlü kavramı istismar etmekten çekinmeyen FETÖ’ye karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek istiyorum. 15 Temmuz gecesi 253 evladını darbecilerin şehit ettiği bir millet olarak uluslararası toplumdan temel beklentimiz, Türkiye’nin haklı mücadelesine destek vermeleridir. Küresel barış, güvenlik ve refah ancak ayrım gözetmeksizin terör örgütlerine karşı kararlı ve tavizsiz bir mücadele ve samimi iş birliğiyle sağlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.