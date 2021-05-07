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Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yılını anlatan kitap hazırlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yılını anlatan kitap hazırlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmalar, 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitapta anlatıldı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmaları ve hizmetleri anlatan bir kitap hazırladı. 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli 384 sayfalık kitap, 'https://iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/askinan_kosan_yorulmaz.pdf' adresinde yayımlandı.

Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik" dedi.

 

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