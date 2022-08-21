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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan şiir... 'Prader Willi Sendromu'na sahip Ecemsu Karadüş hikayesini anlattı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 09:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenler'de evlerine konuk olduğu ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, yazdığı şiirin hikayesini anlattı. Şiiri yazmak için çok uğraştığını söyleyen 'Prader Willi Sendromu'na sahip Ecemsu Karadüş, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı, ben de 'Ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Esenler'de kentsel dönüşüm projesi teslim töreninin ardından Karadüş ailesinin evine konuk oldu. Karadüş ailesinin en küçük üyesi ve 'Prader Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ecemsu, kendi yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Erdoğan, kendisi için yazılan şiirdeki "sen çok miniciksin" ifadesine şaşırdı ve "Ne miniği 1.85 boyundayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı ağlatan şiir... Prader Willi Sendromuna sahip Ecemsu Karadüş hikayesini anlattı

Ecemsu Karadüş, şiiri yazmak için çok uğraştığını belirterek yazdığı şiirin hikayesini anlattı. Ecemsu Karadüş, Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca şiir yazmaya karar verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım. O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanı ağlatan şiir... Prader Willi Sendromuna sahip Ecemsu Karadüş hikayesini anlattı

Anne Selma Karadüş ise "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Ecemsu ilgi duyduğu kişilere mektuplar yazar. Dün kendisi 'Ne yazsam?' dedi. Yazdıklarını beğenmedi yırttı attı, defalarca yazdı. Sonunda yazdı boyadı ve el izini çıkardı. Mektup teslim etti, yan yana beraber oldular. O ortamda evden bahsedilmedi hep Ecemsu'dan bahsedildi. Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi. Ben birkaç kez susturdum rahatsız etmesin diye. 'Annesi lütfen müdahale etme konuşsun' dedi. Onunla aynı havayı solumak çok güzeldi. Ecemsu'nun Cumhurbaşkanı'na küçüklüğünden beri ilgisi var. Marşlar çaldığı zaman son ses dinler. Ona karşı bir zaafı vardı. Eline ulaşabileceğini bilse mektuplar yazar, ona hediyeler göndermeyi bile planlıyor. Her şeyi bu Recep Tayyip Erdoğan'a diye ayırır. Parfüm ayırmış ona verecekmiş, onun kokusu olunca onu hatırlayacakmış. Cumhurbaşkanı da ilgi gösterince de sevgimiz arttı. Biz nikahımızdan sonra yemeğimize gitmiştik. Cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanıydı. Orada görünce resim çekildik. İlk baharımız olan evliliğimizde de yanımızdaydı, ikinci baharımız olan evimizde de yanımızda" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanı ağlatan şiir... Prader Willi Sendromuna sahip Ecemsu Karadüş hikayesini anlattı

"ARTIK GÜVENLİ BİR EVİMİZ VAR"

Anne Karadüş yakın zamanda yeni evlerine taşınacaklarını belirterek "Allah'ın izniyle yakında taşınacağız. Çok güzel imkân sağlandı. Bize yeni yaşantı değil yeni yaşam verildi. Rahatlıkla dolaşabileceğimiz, oturabileceğimiz güvenli bir evimiz oldu. Eski oturduğumuz evimiz güvenlik açısından sıkıntılıydı. Burada öyle sıkıntılar yaşamayacağız. Bizim için bu ev mucize oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı ağlatan şiir... Prader Willi Sendromuna sahip Ecemsu Karadüş hikayesini anlattı

 

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#İstanbul#Esenler#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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