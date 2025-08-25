Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" ve Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı

Haberin Devamı

Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos Zafer Haftası'nı bir kez daha büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

"Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"ŞANLI TARİHİMİZİN SEMBOLÜDÜR"

"Bu kutlu hafta, Malazgirt'ten başlayarak Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimizin bir sembolüdür. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi, bu toprakları ebedi yurt kılma irademizin ifadesiyken 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, istiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Zafer Haftası, bizlere yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Bugün bizler, aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil ve daha kudretli bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası'nın bu hedeflere ulaşma yolunda her zaman moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak, "Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 954'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı:

Bundan tam 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin eden, tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, bu zaferle Türk milletinin, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koyduğunu ve bin yıldır süregelen köklü varlığının temelini attığını aktardı.

"BİRLİKTE VAR OLMA İRADESİNİN SİMGESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.

Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz. Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."