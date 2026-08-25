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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zafer Haftası' mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Zafer Haftası#Malazgirt Zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Zafer Haftası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyetimizde yaşamaktadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '26 Ağustos Zafer Haftası' nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Aziz milletimizin 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan başarıların ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu azim dolu mücadele, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme gücünü vermiş; Cumhuriyetin ilanının ardından hızla ilerleme ve gelişme yolunda önemli adımlar atılmıştır. Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyetimizde yaşamaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.  

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#Recep Tayyip Erdoğan#Zafer Haftası#Malazgirt Zaferi

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