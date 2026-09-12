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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun mesaiye basket molası

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BASKET#SPOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun mesaiye basket molası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zaman zaman kurmaylarıyla basketbol maçı yaptığı biliniyor. Yoğun çalışma mesaisine ara veren Erdoğan yine sahaya çıktı. O basket maçından görüntüleri TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Yine kazandı” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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Varank’ın paylaştığı görüntülerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eski milli basketbolcu Ömer Onan’ın da yer aldığı görüldü.

VARANK’A: ‘SEN GİT VİDEO ÇEK’

Varank, rekabetin yaşandığı müsabaka ile ilgili olarak sanal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bütün maç sadece iki sayı atınca ‘Sen git video çek’ dediler. Video çekmeye başladım” ifadelerini kullandı. Varank’ın konuşmasının sonunda üzgün bir ifadeyle “Neyse” demesi ise sosyal medyada viral oldu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BASKET#SPOR

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