Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte en çok tercih edilen bölümler Haberi görüntüle