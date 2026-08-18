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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#YKS#Üniversite
Cumhurbaşkanı Erdoğandan YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 11:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#YKS#Üniversite

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