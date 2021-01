Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında vefatının 73'üncü yılında Kazım Karabekir'i saygıyla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında yer verdiği Karabekir'in portresinin hikayesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstiklal Harbimizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı. Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor: 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri... Trabzon Ermeni Yetimleri Tarafından...' Rumi 9 Eylül 1338 (1922)"

"ECDADIMIZIN ANLAYIŞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, bir diğer mesajında ise devlet koruması altındaki çocuklar tarafından yapılan ve bugün kendisine hediye edilen portreyi de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ve neredeyse 100 yıl sonra... Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk milletinin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak. Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum."

