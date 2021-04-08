Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Zirvemizin ülkelerimiz, bölgelerimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Görevi Bangladeş'e devrediyoruz. Dost ve kardeş Bangladeş'i 50. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum.

3 kıtada temsile dilen teşkilatımız güçlenerek yoluna devam etmiştir. Savaş yerine barışın hakim kılınmasını esas almıştık.

Geride bıraktığımız sürede önemli işlere imza attık. El birliği içinde çalışarak barı, huzur ve esenlik dolu dünyanın tesisi içim mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır salgın nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Salgın dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çektik.

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. En yoksul ülkelere yönelik borç ödemesinin ertelenmesinin başlanmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik.



'TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ'



Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Bangladeşli kardeşlerimizin isabetli bir dünya için iş birliği temasıyla toplanmış bulunuyoruz. 1.1 milyarı aşkın D-8 nüfusu en değerli zenginliğimizdir. Güçlü olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer.

İstanbul'da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz BM Gençlik Merkezi projesi tamamlandığında teşkilatımızın gençlerinin bir araya geleceği platformu temsil etmektedir.

Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu D8 Araştırma ağı girişimini memnuniyetle karşılıyoruz.

D8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması değerlidir ancak yeterli değildir.

Önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlarımızın katılacağı toplantı yaparak bu konuda ilerleme sağlamayı hedefliyoruz.

İsmail Mega Bank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. D8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeliyiz. Teşkilatımızı bir önceki zirvede de belirttiğim üzere yeni üyelerle güçlenerek etki alanını daha da genişletmemiz gerektiğine inanıyorum.

Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden kurtarmak için yerel para ile ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D8 Takas Bankası'nın çalışmaları hızlandırmasını faydalı görüyorum.

Özel sektörü destekleyen pek çok yapıyı hayata geçirdik.

Salgın yanında zulümle, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı muhacirlere de sahip çıkmanın gayreti içinde olmalıyız. Kardeşliğimize sarılmaktan başka bir çıkış yolumuz yoktur. Kısa süre önce Bangladeş'te yanan hastane ve onlarca konut sebebiyle Bangladeş başkan ve yönetimine tekrar geçmiş olsun diyor, bir an önce Sahra hastanemizi yaptık, konutları süratle bitirerek Bangladeş'in emrine vermeyi düşünüyoruz.

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