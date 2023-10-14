Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim kriteri... Yük olan değil yük alan adaylar

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Edinilen bilgilere göre, Erdoğan yerel seçim çalışmalarında adayların doğru belirlenmesi konusunda talimat vererek, “Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil yük alan adaylar belirleyin. Doğru adayları tespit edin. Onun adamı, bunun adamı değil de halkın adamını seçin” dedi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “AK Partiye ve temsil ettiği dava geleneğine uygun şekilde, Türkiye’ye örnek olacak bir coşku, heyecan ve kardeşlik iklimi içinde, bu demokrasi sınavını alnımızın akıyla verdik. Başkaları kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden hem güçlenerek hem de yenilenerek çıktık. Omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum” dediği öğrenildi.

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12. KALKINMA PLANI SUNULDU

- MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı ile ilgili hazırlanan taslak metinle sunum yaptı. Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri ana başlıkları olan 12’nci Kalkınma Planı ile Türkiye’nin 2053 vizyonu çizilecek. 2024-2028 yıllarını kapsayan planda gelirin daha adil paylaşılmasına yönelik adımlar da yer alacak.