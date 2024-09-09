Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yenilenen Savarona’ya ziyaret

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Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Yatın yenilenen bölümlerini inceledi.

TİTİZ TADİLAT SÜRECİ

Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’n talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı. Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları ise aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.

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Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı. Savarona, 17 Ağustos 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Devlet Statüsünde devredilmişti.