Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Terörsüz Türkiye vizyonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda “Yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz” diyerek özetle şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl boyunca istiklal ve istikbalimiz uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

PEK ÇOK KRİTİK GELİŞME

Geride bıraktığımız 2024 senesi, ülkemiz içinde ve bölgemizde pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli idareler seçimlerini tam bir demokrasi şöleni havasında Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken, kazanan, demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsunseçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

REFAH KAYBINA TELAFİ

Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe katettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacaktır. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi, 2025 yılı hedeflerimize ulaşacağımızı teyit ediyor. Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz.

Vatandaşlarımdan, geçmişte Türkiye’ye çok ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum.

BARIŞ İÇİN YOĞUN ÇABA

-Erdoğan mesajında Suriye ve Gazze’ye ilişkin de şöyle dedi:

“Yeni dönemin Suriye’de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye’de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Gazze’deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren, vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumundayız. Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması, burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız. Her ikisi de Karadeniz’den komşumuz olan Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sınırlarımız ötesinde diplomatik hamleleri hayata geçirirken, ülkemiz için de en önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır. Türkiye Yüzyılı’nı kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz.

YENİ MÜJDELER UMUDU

Bu çerçevede, 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun.”

DARÜLACEZE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy’de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.