Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

"HER NE OLURSA OLSUN SANDIKLARIN BAŞINDAN AYRILMAMALARINI RİCA EDİYORUM"

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve SEÇİM çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.