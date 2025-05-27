Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Dün 10 arkadaşımızı görevlendirdim

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle omuz omuza yürümekten onur duyuyorum. Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşı verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda ebediyete uğurladığımız garaj amirimiz Aydemir Seber kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Aydemir kardeşimizi cenneti ile müşerref eylesin.

Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

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27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP'sidir. Toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkeyi darbe atmosferine sokan CHP olmuştur. İhtilal meşru haktır diyen dönemin CHP'nin genel başkanıdır. Asıl darbe yeter söz milletindir diyen ruha indirilmiştir. Millete haddinizi bilin, yoksa sizin de akıbetiniz dar ağacında sallanmak olun mesajı verilmiştir.

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YENİ ANAYASA İÇİN 10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM

Rahatsızlıkları siyasetin millet için yapılıyor olmasıdır. Bu rahatsızlıklarını ellerine geçirdikleri her fırsatta gösterdiler. Karşısında dik durarak yırtıp attığımız 27 Mayıs bildirisi, Gezi kalkışması, emniyet yargı darbe teşebbüsü, son olarak 15 Temmuz ihaneti... Bunlar ve nicesi aynı zihniyetin tezahürleriydi. Milleti muteber görmeyen kibirli anlayış hiç değişmedi. 10 yılda bir tekerrür eden bu zihniyete 15 temmuz gecesi biz son verdik. 27 Mayıs ile açılan parantezi 15 Temmuz gecesi bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz, sadece istiklalimiz ve istikbalimiz kurtulmadı. O gece Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Karanlık müdahalenin 65. yıl dönümünde Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl sandık üzerindeki vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yapılan değişikliklerle yapılarından geniş ölçüde arındırılan 82 anayasası darbe dönemi tortularını taşıyor. Yeni anayasa, bu tortulardan kurtulmayı, üstümüzdeki ölü toprağını atmayı bizlere sunacaktır. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi onlar çalışmaya başlayacaklar. İnşallah yeni anayasa çalışmalarını bununla beraber yürüteceğiz. Yen, sivil özgürlükçü anayasa ile taçlandırmadaki hüsnüniyetimizi gösterdik. Cumhur ittifakı olarak diğer partilerin de katkısı ile ortak zeminde buluşmayı ümit ediyoruz.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞINCA ÜLKEMİZ ŞAHLANIŞ YAŞAYACAK

Türkiye'nin kangren sorunlarına çözüm üretme mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Güvenliğimiz ve sosyal barış adına önemli adımlar atıyoruz. Cumhur ittifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile olgunlaşan terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiği suhuletle aştık. Örgütün feshi ile yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Ülkemizi nice vatan evladının hayatına mal olan büyük beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Bunun da kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz. Sürecin başarısına dair güçlü irademizi her fırsatta vurguluyoruz. 86 milyonun tamamına karşı bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. DEM Parti'nin de sorumlu üslup üstlendiğini görüyoruz. Bu yapıcı siyaset tarzını son derece kıymetli buluyoruz. Terör hiç bitmesin diyen muhterisleri zaten muhatap almıyoruz. Edirne'ye Enver gireceğine düşman girsin diyenlerden farkı yoktur. Bunların sayıları belki az ama etrafa yaydıkları cüruf rahatsız edicidir. Onlar yine kaybedecektir. Cumhur ittifakının iki güçlü tecrübeli lideri olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin ekonomi, özgürlükler alanında şahlanış yaşayacağını görüyoruz. Devletimizin tüm kuruları kadroları n e yaptıklarını çok iyi biliyor. Terörsüz Türkiye menziline varınca sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile vatan uğruna bedel ödeyen herkes kazanacak. Kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Nifak tüccarlarına rağmen biz son derece umutluyuz. Bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verip Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz.

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Belediyelerle ilgili ayyka çıkan sıkıntıları ve önerilerimizi paylaştık. Milletimizden olumlu tepkiler aldık.

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BU SORUNLARA NEŞTER VURULMASI KANAATİNDEYİZ

Mali, idari operasyonel güçlükler belediyelerin hizmet standardını aşağı çekiyor. İmarda belediye ile vatandaş arasında ciddi güven problemi oluşuyor. Güven problemleri belediyelerin asli vazifesini yerine getirmesine engel oluyor. Belediye borçları üzerine uzun uzun konuşulması gereken başka meseledir. Özellikle muhalefet belediyeleri olmak üzere çoğu belediyeler borç içindedir. Konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük. Ciddi miktarda yan geliri olan belediyeler bile SGK borçlarını ödemekten kaçınmakta. Deprem tehdidi ile yüzleşen belediyenin reklam bütçesi depreme hazırlık bütçesini aşıyorsa burada ciddi sorun var demektir. Belediye başkanlığı yaptım, nerede İstanbul'da. Personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz aşmamalıdır. Ama bunlarda böyle bir hesap var mı, yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa tavrımız yine değişmez. Milletin parası kimsenin şahsi pr arpalığı değildir. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek yine başlıkta sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Bu sorunlara neşter vurulması kanaatindeyiz. Bunu siyaset üstü yaklaşımla ele almak istiyoruz. Muhalefete yaptığımız çağrının arkasındayız. Tek gayemiz var o da milletin sorunlarına çözüm bulmaktır. Muhalefetin de deprem gibi anayasa gibi terörsüz Türkiye gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz.

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SAYIN ÖZEL NE YAZIK Kİ BULUNDUĞU MAKAMIN HAKKINI VEREMİYOR

Son 2 yıldaki sancılı süreçte hiçbir vatandaşın kılına zarar gelmeden ülkemizi salahiyete çıkardık. Birçok alanda yeni kazanımlar elde ettik. Geçtiğimiz günlerde enerjideki bir müjdemizi daha milletimiz ile paylaştık. Bununla dalga geçen zavallılar çıksa da biz onları kale almıyoruz. bizim başardıklarımızı onların havsalası almaz. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri dahi yetişemez. Bugün onlara bir haberim daha var. Temmuz'da duyurduğumuz yüzer platformda yeni aşamaya geldik. 3 futbol sahasındaki platformun adını Osmangazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu. 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi 2 katına çıkaracak. Filomuza yeni katılan Osmangazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah'ın izni ile en büyük müjdeyi Terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirince vereceğiz. Burada konuştuklarımız bile ana muhalefet ile aramızdaki vizyon farkını ortaya koymakta. Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok ve boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik duruma düşürüyor. Ne dünyadan ne Türkiye'den haberi var. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten bıktık o her gün yenisini eklemekten bıkmadı. O dost bildiklerimiz nedir bu işin aslı diye soruyor, o da şok oluyor fakat daha sonra o da bakıyorum ki önüne ufak tablo koymuş, cevap veriyor. Ülkesini birilerine şikayet etmesini ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin gibi şekilden şekle girmesini taassup ile seyrediyoruz. İngiliz muhipler cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz sayın Özel'in titreyip kendine gelmesidir.