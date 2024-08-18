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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yavuz Selim Tuncer#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 18:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum" dedi.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yavuz Selim Tuncer#Taziye

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