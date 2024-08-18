Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum" dedi.