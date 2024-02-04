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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaralı teknisyene ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emrah Yıldız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan ve tedavisi süren Teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesiyle görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışının ardından hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ayrıca, dün gece helikopter kazasında yaralanan ve Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Emrah Yıldız’ın ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan yaralı teknisyene ziyaret

BAKAN YERLİKAYA DA ZİYARET ETTİ

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak" dedi.

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#Gaziantep#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emrah Yıldız

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