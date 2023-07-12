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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vilnius Zirvesi' paylaşımı: Kritik kararların alınmasına vesile oldu

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#Recep Tayyip Erdoğan#NATO#Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Vilnius Zirvesi paylaşımı: Kritik kararların alınmasına vesile oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 20:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "Zirve, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Liderlerle çektiği fotoğrafları paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO’nun caydırıcılığını artırma yanında; terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. #NATOSummit"

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"Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracağız" diyen Erdoğan "Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye’nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi. 

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#Recep Tayyip Erdoğan#NATO#Erdoğan

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