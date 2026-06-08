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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela ile yeni hamle... Ticaret hedefi 3 milyar dolar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Venezuela#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Venezuela ile yeni hamle... Ticaret hedefi 3 milyar dolar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 19:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasındaki 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i kabul etti.

Kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğunu vurguladı.

Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Venezuela#Recep Tayyip Erdoğan

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