Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela ile yeni hamle... Ticaret hedefi 3 milyar dolar

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i kabul etti.

Kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğunu vurguladı.

Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.