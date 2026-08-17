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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden eski milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azize Sibel Gönül#Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden eski milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti eski Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve 23’üncü ile 24’üncü dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti eski Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve 23’üncü ile 24’üncü dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden eski milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azize Sibel Gönül#Taziye Mesajı

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