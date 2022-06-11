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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van Valiliğine ziyaret

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Van#Valilik
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Van Valiliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu yatırımlarının toplu açılışı için geldiği Van'da Valiliği ziyaret etti.

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Kamu yatırımlarının toplu açılışı ve çevre yolunun temel atma töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'ndaki törenin ardından Valilik binasına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada polis tören mangası selamladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Van'daki proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Van Valiliğine ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Van#Valilik

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