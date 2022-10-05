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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vahşice öldürülen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

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#Ankara#Onur Şener#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan vahşice öldürülen Onur Şenerin ailesine taziye telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 11:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.

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Çankaya'daki bir eğlence mekanında cumartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Onur Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" dedi. Tartışma büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak ile kesilerek yaralandı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgaya karışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş İlker Karakaş, Ali Gündüz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de elektrik mühendisi Semih Soyalp ile yanlarında bulunan Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Jale E. ve Gözde G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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