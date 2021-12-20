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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilere kredi ve burs müjdesi

#Burs#Kredi#Üniversite Öğrencisi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan üniversite öğrencilere kredi ve burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, burs ve kredi miktarlarının artırıldığını belirterek, "2022 yılında lisans öğrencileri için 850 lira yüksek lisans için bin 700 lira, doktora öğrencileri için ise iki bin 550 liraya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı

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Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl ise bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.

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