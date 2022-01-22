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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajları: Arabulucu olabilirim

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna mesajları: Arabulucu olabilirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde arabuluculuk için hazır olduklarını belirterek, “Bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul Çamlıca Camisi’nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Çamlıca Camisi’nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi’ni gezdi. Erdoğan, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

CİDDİ İHLAL OLUR

“Rusya ile Ukrayna arasında sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik gelişme veyahut bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en güçlü devleti Rusya. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak biz kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yani tarihinde olmayan bir sulh, barış içinde Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri var. Siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel... Bütün bu konularda Rusya ile Türkiye ilişkileri devam ediyor. Ukrayna ile hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel alanlarda ilişkilerimiz gayet iyi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna mesajları: Arabulucu olabilirim

MOSKOVA ZİYARETİ OLABİLİR

Olumlu gelişmelerin Rusya ile Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu Zelenski ve Putin’e ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin’le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız.”

MÜZEYE ZİYARET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Erdoğan namaz sonrası yapımı halen süren, cami içindeki İslam Medeniyetleri Müzesi’ni gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna mesajları: Arabulucu olabilirim

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OMİKRON: HASTANELERDE SIKINTI YOK

ERDOĞAN korona salgınıyla ilgili “Omikron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Vaka sayılarında artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde şu anda sıkıntımız yok” dedi.
(Kimsenin dili uzanamaz) Bu arada Erdoğan’ın cuma namazı sonrası camide vatandaşlara hitap ederken “Hakaretlerin bini bir para. Bunların karşısında dimdik duracak olan sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde kopartmak görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Haddini bildirmek görevimizdir” dediği belirtildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Rusya

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