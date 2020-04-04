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Haber Giriş: 04.04.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.

 

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